رئيسة البنك المركزي الأوروبي: كرواتيا تظهر أن اليورو يتمتع بجاذبية دائمة

ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد أن كرواتيا، وهي أحدث عضو في اتحاد العملة الأوروبية الموحدة، تثبت أن اليورو "يتمتع بجاذبية دائمة"

وذكرت لاجارد في بيان اليوم الأحد أن "كرواتيا عملت جاهدة لكي تصبح العضو العشرين في منطقة اليورو، ونجحت"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت "هذا يظهر أن اليورو عملة جذابة، مما يجلب الاستقرار لأعضائها".

وكان البلد الادرياتيكي، البالغ تعداد سكانه 9ر3 مليون نسمة، والذي تركت الحرب قبل جيل مضى أثارها عليه، قد استكمل عملية تحوله وأصبح أحدث بلد ينضم إلى أكبر منطقة للعملة في العالم.