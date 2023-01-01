الدقهلية: إحالة 81 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 81 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين عن العمل بدون إذن للتحقيق، وبينهم مسؤولي وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة في أثناء مواعيد العمل الرسمية، بناءً على تقرير حملة المرور الميداني المفاجئ بنطاق مراكز ومدن الجمالية ونبروه.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية؛ للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

ونظمت حملات المرور، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وبإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام؛ حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في جميع المجالات وقطاعات المرافق والخدمات.

وأوضح التقرير، أن المحالين للتحقيق 79 من العاملين بالوحدات الصحية بقرى ميت مرجا سلسيل، وعزب موسى وعزب الجمالية، ومكتب صحة الجمالية، والمركز الطبي الحضري، ومستشفى الجمالية المركزي بمركز ومدينة الجمالية، ومسؤولين بمركز شباب كفر الجنينة وكفر الحصة بمركز نبروه وجدت تلك المراكز مغلقة في مواعيد العمل الرسمية.