رفع أسعار الوقود في إسرائيل

قررت إسرائيل رفع أسعار البنزين بواقع تسع أغورات (0.26 سنت) ابتداء من منتصف ليلة أمس (السبت/الأحد)، ليبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين من نوع "أوكتان 95" بالخدمة الذاتية، ستة شواقل و94 أغورة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي.

ويشار إلى أن تعبئة الوقود بالخدمة العادية تلزم المستهلك بإضافة 21 اغورة مقابل كل لتر من البنزين.

وتوصي وزارة الطاقة المستهلكين بمقارنة أسعار البنزين بين مختلف محطات الوقود، من اجل الحصول على السعر الافضل بالنسبة لهم.

من ناحية أخرى، ذكرت هيئة البث الاسرائيلي أنه من المقرر أن يتم اليوم الأحد رفع أسعار المياه بنسبة 3.5%، وكذلك تعريفة الكهرباء بنسبة 28%.