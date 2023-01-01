 تجدد تساقط الأمطار المصحوبة برياح غربية على أغلب مناطق الإسكندرية - بوابة الشروق
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تجدد تساقط الأمطار المصحوبة برياح غربية على أغلب مناطق الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 4:10 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 4:10 م
تجددَ تساقط مياه الأمطار ما بين غزيرة "غربًا" ومتوسطة "شرقًا" على أغلب مناطق محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، صاحبها رياح "شمالية – غربية" وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنًا مع بدء نوة "رأس السنة"، في أول أيام عام 2023، دون أن تتأثر حركة المرور في الميادين العامة والشوارع الرئيسية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن درجات الحرارة اليوم على المحافظة الساحلية تراوحت ما بين 13 للصغرى، و19 للعظمى، مع وجود نشاط ملحوظ لحركة الرياح تبلغ سرعتها 26 كيلو مترا في الساعة، فيما بلغ ارتفاع أمواج مياه البحر ما بين 2 إلى 2.5 متر.

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