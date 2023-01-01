زعيم كوريا الشمالية يتعهد بزيادة ترسانته النووية في العام الجديد

تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون بزيادة ترسانته النووية، في العام الجديد لقمع الأعمال العدائية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك في خطاب يحدد السياسات، حيث لم يترك أي مجال تقريبا للعودة إلى محادثات نزع السلاح المتعثرة منذ زمن طويل.



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الأحد، عن كيم قوله في خطاب جاء في نهاية اجتماع استمر على مدى أسبوع لحزب "العمال الحاكم" الذي يترأسه، إن واشنطن وسول تستهدفان حكومته، مما يزيد من حاجته لإنتاج المزيد من الأسلحة النووية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وبدا أن تقرير كيم لاختتام الجلسة الموسعة للجنة المركزية لحزب "العمال الحاكم"، يحل محل خطابه التقليدي في يوم رأس السنة الجديدة.



كما تعهد بأن دولته ستطلق أول قمر اصطناعي عسكري وستطور نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية عابرة للقارات، التي ربما يتم استخدامها لإيصال رأس حربي للبر الرئيسي الأمريكي.