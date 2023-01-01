قال الفنان محمد حماقي، إنه تربطه علاقة شخصية وطيدة بالملحن عمرو مصطفى، وصحبة دامت سنوات طويلة، متابعا: "اللي يعرف عمرو يعلم أنه شخصية متعبة وغير سلس.. ومجنون جنان الفنانين بس بزيادة"، حسب تعبيره.

وتابع خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس "عبر فضائية" دي إم سي"، في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة الميلادية مساء السبت، أن "أغنية أحلى حاجة فيكي" لها قصة مع الملحن عمرو مصطفى.. أنا رحت أخذته من بيته بالبيجاما".

ولفت إلى أن الأغنية بدأت كتوزيع، موضحا أن الترتيب الطبيعي "الكلمات ثم اللحن والتوزيع.. وأحيانا لحن يكتب"، متابعا: "الأغنية كانت غريبة وبدأت بالمقلوب".

وأشار إلى أنه طلب من عمرو مصطفى الحضور لكتابة اللحن فلم يحضر حينها.. فذهب إليه ليحضره من منزله في مدينة نصر إلى الاستديو في المهندسين وهو يرتدي البيجاما.

وتابع: "قلت له هشتغل النهاردة ومفيش بكرا ذهبنا لتميم في المهندسين في الاستديو.. وكتب اللحن وكتب كلماتها أيمن بهجت قمر".

وأكد أن الأغنية كانت بمثابة نقلة على صعيد مشواره الفني، إلى جانب أنها أضفت نوعا جديدا من الموسيقى على الساحة الفنية آنذاك، كاشفا عن رغبته وميوله نحو التجديد في الموسيقى، متابعا: "أنا طول عمري مهموم بالتغيير والتجديد".