العراق يسجل أكثر من 32 ألف حريق في 2022

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أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 32 ألفا و477 حريقا في عموم محافظات البلاد عدا إقليم كردستان خلال عام 2022.

وذكرت المديرية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإحصائية شملت حوادث حريق اندلعت داخل مباني حكومية وتجارية ومصانع ومعامل ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها".

وأوضحت أن بغداد تصدرت المحافظات بعدد الحوادث، فيما سجلت محافظة كركوك أقل إحصائية حيث بلغت 906 حوادث حريق مسجل مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأضافت أن "أسباب حوادث الحريق توزعت ما بين التماس كهربائي، إذ أن 13 الفا و297 حادثاً حدث نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية لتشكل 47% من مسببات اندلاع حوادث الحريق في العراق".

وأشارت إلى أن "عبث الأطفال تسبب بـ 5589 حادثاً، فيما تسبب الإهمال باندلاع 2126 حادثاً، وأعقاب السجائر تسببت باندلاع 1362 حادثاً، وحريق العمد بفعل فاعل تسبب باندلاع 1280 حادثاً، وتسبب الحريق بسبب شرارة خارجية باندلاع 878 حادثاً.

ولفتت إلى أن حوادث حريق التسريب الغازي بلغت 774 حادثاً، وحوادث تسريب الوقود بلغت 222 حادثاً، موضحة أن "حوادث الحريق بسبب نزاع عشائري بلغت 120 حادثاً.

فيما بلغت حوادث حريق اصطدام وسائل النقل 116 حادثاً، وحوادث الحريق بسبب احتراق ذاتي بلغت 25 حادثاً، علاوة على حوادث الحريق بسبب انفجار بلغت 18 حادثاً.