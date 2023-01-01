تقرير: هونج كونج تدرس تمرير تعديل تشريعي لمنع محامي بريطاني من الدفاع عن جيمي لاي

ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، نقلا عن مصدر في الحكومة لم تحدده، أن هونج كونج تدرس تمرير تعديل تشريعي لمنع المحامي البريطاني تيموثي أوين من الدفاع عن قطب الإعلام جيمي لاي في محاكمة بتهم تتعلق بالأمن القومي في سبتمبر.

وقال المصدر إن السلطة التنفيذية لا تزال غير قادرة من الناحية القانونية على إلغاء قرار المحكمة العليا السابق بالسماح للمحامي تيموثي أوين بالدفاع عن جيمي لاي، بحسب تقرير الصحيفة.

وقالت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني في الصين، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، أول أمس الجمعة، إن محاكم هونج كونج يجب أن تحصل على موافقة من الرئيس التنفيذي للمدينة أو من لجنة الرقابة قبل أن يشارك محام أجنبي في قضايا الأمن القومي.

وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج جون لي: "نرحب بالمحامين الأجانب للممارسة في القضايا التي لا تتعلق بالأمن القومي، لذلك نحن نقصر هذا على القضايا المتعلقة بالأمن القومي".

وسيدعو "لي"، الذي يرأس لجنة حماية الأمن القومي في هونج كونج، إلى اجتماع في المستقبل القريب من المتوقع أن تضع خلاله اللجنة إطارا لحسم الأمر من خلال السعي لإدخال تعديلات على قانون الممارسين القانونيين، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.