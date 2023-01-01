قام محافظ جنوب سيناء خالد فودة بجولة تفقدية، قبل قليل، في عدد كبير من الفنادق وأماكن إقامة الاحتفالات، بمناسبة العام الجديد بشرم الشيخ، حيث تجول في الطرق والميادين، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهرة بنهاية عام وبدء عام ميلادي جديد 2023.

وشهدت مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم /السبت/، أجواء احتفالية في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة وسط "بانوراما جمالية وحضارية" من أعمال تطوير وتجميل وتشجير، وتزينت الطرق والميادين بأشجار الكريسماس وإضاءات بألوان وأشكال مبهرة، مع المجسمات والأشكال المبهرة بإضاءات مختلفة، علاوة على تعليق كرات الثلج والنجوم المتلألئة باللون الذهبى بالشوارع والميادين الرئيسية بالتعاون مع مالكي الفنادق بالمدينة.

وحرص المحافظ - بحسب بيان أصدره المركز الإعلامي للمحافظة - حرص على لقاء الزائرين للمدينة من مختلف الجنسيات، وهنأهم ببدء عام ميلادي جديد، مرحبا بهم على أرض شرم الشيخ مدينة السلام والسحر والجمال.