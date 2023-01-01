 إيران.. الحرس الثوري يحمل «الأشرار» مسؤولية مقتل أحد عناصر الباسيج - بوابة الشروق
الأحد 1 يناير 2023 2:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

إيران.. الحرس الثوري يحمل «الأشرار» مسؤولية مقتل أحد عناصر الباسيج

وكالات
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 1:19 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 1:19 م
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل أحد عناصر "الباسيج"؛ في إطلاق نار من قبل مسلحين في محافظة أصفهان.

وقال نائب قائد لواء صاحب الزمان للحرس الثوري في محافظة أصفهان العميد مرتضى عمو مهدي: "خلال اضطرابات شهدتها مدينة سِميرُم ليلة أمس، أطلق أشرار مسلحون النار على احد منتسبي الباسيج، واستشهد اثره العنصر محسن رضائي"، كما أوردت وكالة إيرنا للأنباء في إيران.

وأضاف: "تجمع بعض الأهالي، يوم السبت، بشكل غير قانوني أمام مبنى المحافظة وبعض الأماكن الأخرى في سميرم".

وأشار إلى انتشار قوات الأمن وإنفاذ القانون من أجل إحلال الأمن في المدينة، ما أدى إلى اشتباكات محدودة مع من سماهم "مثيري الشغب" في بعض المناطق.

وتقع سميرم على بعد 160 كيلو مترا جنوبي مركز محافظة أصفهان.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك