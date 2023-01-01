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أعلن جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل البلوز في اللقاء الذي يجمعه مع نوتنجهام فورست، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على استاد ستامفورد بريدج.

وجاء تشكيل تشيلسي أمام نوتنجهام فورست كما يلي:

حارس المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي، كوكوريلا.

خط الوسط: جورجينيو، دينيس زكريا، ماوسون مونت، كريستين بولسيتش.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، رحيم سترلينج.

ويأتي فريق تشيلسي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، خلف برايتون بفارق الأهداف، في حين نوتنجهام فورست في المركز قبل الأخير بـ13 نقطة خلف وولفرهامبتون بفارق الأهداف.