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احتفل مقدمو برنامج "حديث القاهرة"، الإعلامي خيري رمضان والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية كريمة عوض، بانتهاء عام 2022 واستقبال عام 2023، متحدثين عن أمنياتهم خلال عام 2023.

وداعب الإعلامي إبراهيم عيسى الإعلامي خيري رمضان، خلال الاحتفال بـ"الكريسماس"، مستخدم شماريخ الكريسماس والألعاب النارية، محتفلين بتقطيع تورتة 2023 بالاستوديو وسط مداعبات واحتفالات بينهما.

وقدم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الكثير من الفقرات خلال الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، مع خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفقرة إلقاء الشعر التي زينت الحلقة، إذ أن الشاعر أحمد شبكة والشاعر محمود القوا بعض الأبيات الشعرية.