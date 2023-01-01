الحرس الثوري: مقتل أحد عناصر الباسيج خلال اضطرابات في محافظة أصفهان

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل أحد عناصر الباسيج، جراء إطلاق نار من قبل مسلحين في محافظة أصفهان.



وقال نائب قائد لواء صاحب الزمان للحرس الثوري في محافظة أصفهان، العميد مرتضى عمو مهدي: "خلال اضطرابات شهدتها مدينة سِميرُم ليلة أمس، أطلق أشرار مسلحون النار على احد منتسبي الباسيج، واستشهد اثره العنصر محسن رضائي"، بحسب موقع "روسيا" اليوم الإخباري.



وأضاف: "تجمع بعض الأهالي، يوم السبت، بشكل غير قانوني أمام مبنى المحافظة وبعض الأماكن الأخرى في سميرم، و تم انتشار قوات الأمن وإنفاذ القانون من أجل إحلال الأمن في المدينة.. ما ادى الى اشتباكات محدودة مع مثيري الشغب في بعض المناطق"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.



وتقع سميرم على بعد 160 كم جنوب مركز محافظة اصفهان.