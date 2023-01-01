ليستر سيتي يقترب من ضم نجم منتخب المغرب في المونديال

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اثار تألق عدد من نجوم منتخب المغرب فى بطولة كأس العالم الأخيرة التى استضافتها قطر، إعجاب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى عقب تألقهم مع منتخب المغرب فى المونديال.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن نادى ليستر سيتى الإنجليزى اقترب بقوة من ضم عز الدين أوناحى نجم خط وسط منتخب المغرب، فريق أنجيه الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقاً لما جاء فى عدد منوسائل الإعلام الفرنسية، فإن أدارة ليستر سيتى اتفقت مع نظيرتها فى أنجيه الفرنسى على شراء عز الدين أوناحى مقابل 30 مليون يورو تشمل المكافآت المالية للاعب.

وأبدت إدارة نادى أنجيه موافقتها على بيع اللاعب فى ظل المبلغ المالى الكبير الذى سيحصل عليه النادى الفرنسى.

وكان عز الدين أونحى تألق بشكل لافت للنظر مع منتخب المغرب خلال مبارياته فى بطولة كأس العالم قطر 2022 ومساهمته فى حصول منتخب المغرب على المركز الرابع فى المونديال.