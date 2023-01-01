أوكرانيا: تعرضنا لـ14 ألفا و870 غارة خلال 2022

كشف تقرير عسكري أوكراني، اليوم الأحد، أن البلاد تعرضت لـ14870 غارة مختلفة خلال عام 2022.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان صادر عن حرس الحدود الأوكراني، ذكر فيه أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوت في أوكرانيا 14870 مرة خلال عام 2022.

وأضاف البيان، أن معظم صافرات الإنذار دوت في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وسومي، وجاءت منطقة وسط أوكرانيا في المركز الثاني من حيث عدد الغارات أعقبها غرب أوكرانيا.

يشار إلى أنه في 24 فبراير 2022 بدأت القوات الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014.