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عقد مركز النيل للإعلام بزفتى في محافظة الغربية، ندوة تحت عنوان: "اتحضر للأخضر اتحضر للمستقبل"، والتي استهدفت زيادة الرقعة الخضراء.

وخلال الندوة، تناول الدكتور فتحي ياسين أستاذ العلوم بجامعة الزقازيق ووكيل الكلية لشؤون البيئة "سابقا"، مفهوم النظام البيئي وكيفية مواجهة التغير المناخي؟.

وأكد ياسين، ضرورة تدخل العلم والعلماء للتوعية بخطورة الاستمرار في دواعي العبث بالبيئة وتغير المناخ.

وأشار إلى المجهودات المصرية في التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وزراعة الصوبات وزراعة النخيل المثمر من خلال مشروع المليون ونصف فدان.

وأضاف الدكتور فتحي، أن تشجير وزراعة أنواع من الأشجار المثمرة في الطرق والشوارع وداخل المنازل وحتى الأسطح طريقة من طرق مواجهة تغير المناخ.

وأوضح خطورة الانبعاث الحراري على مناخ الكرة الأرضية وآثاره المدمرة من سيول وفيضانات وغرق المحاصيل والجفاف في مناطق أخرى.

وأكد أن من طرق مواجهة تغير المناخ الحد من استهلاك الطاقة مثل "الكهرباء والغاز" التي تسبب الانبعاث الحراري وزيادة نسبة ثانِ أكسيد الكربون في الجو.

وتابع أن الأفراد عليهم مسؤولية في المشاركة بهذا الخلل البيئي بالإسراف في استهلاك الطاقة وتلويث البيئة.

وطالب بالحد من استهلاك الطاقة، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية واستخدام الأجهزة واللمبات الموفرة .

وفي نهاية اللقاء، حث الدكتور ياسين، الجمهور على تغيير السلوك البشري تجاه البيئة والمناخ، وحث الشباب على الحفاظ على البيئة والمشاركة في بناء مستقبلهم.