مدرب إسبانيول: فخور باللاعبين ومشاركة ليفاندوفسكي سابقة من نوعها

أعرب دييجو مارتينيز، المدير الفني لفريق إسبانيول، عن فخره الكبير بلاعبيه عقب الخروج بتعادل ثمين من ملعب كامب نو أمام برشلونة.

إسبانيول فرض التعادل على برشلونة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال مارتينيز في تصريحات عقب المباراة: «لقد أظهر اللاعبون معدن هذا النادي.. نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وأن نسيطر على المشاعر وأن نعود رغم الهدف المبكر في مرمانا».

كما علق مدرب إسبانيول على مشاركة ليفاندوفسكي بعد تعليق إيقافه، حيث قال: «إنه وضع غريب، وقد تحدث النادي في الأمر بوضوح، أعتقد أن القرار فاجأ الجميع وأعتقد أنها سابقة من نوعها، الوقت والطريقة لم يكونا مناسبين».

فيما رفض التعليق على أداء الحكم ماتيو لاهوز، قائلا: «لقد قررت عدم التحدث عن قرارات الحكام».

وأتم: «المباراة كانت مشدودة وهذا هو حال مواجهات الديربي.. بالنسبة لي ماتيو لاهوز واحد من أفضل الحكام في العالم».