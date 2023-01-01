 مدرب إسبانيول: فخور باللاعبين ومشاركة ليفاندوفسكي سابقة من نوعها - بوابة الشروق
الأحد 1 يناير 2023 1:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

مدرب إسبانيول: فخور باللاعبين ومشاركة ليفاندوفسكي سابقة من نوعها

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 1:26 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 1:26 م

أعرب دييجو مارتينيز، المدير الفني لفريق إسبانيول، عن فخره الكبير بلاعبيه عقب الخروج بتعادل ثمين من ملعب كامب نو أمام برشلونة.

إسبانيول فرض التعادل على برشلونة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وقال مارتينيز في تصريحات عقب المباراة: «لقد أظهر اللاعبون معدن هذا النادي.. نجحنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وأن نسيطر على المشاعر وأن نعود رغم الهدف المبكر في مرمانا».

كما علق مدرب إسبانيول على مشاركة ليفاندوفسكي بعد تعليق إيقافه، حيث قال: «إنه وضع غريب، وقد تحدث النادي في الأمر بوضوح، أعتقد أن القرار فاجأ الجميع وأعتقد أنها سابقة من نوعها، الوقت والطريقة لم يكونا مناسبين».

فيما رفض التعليق على أداء الحكم ماتيو لاهوز، قائلا: «لقد قررت عدم التحدث عن قرارات الحكام».

وأتم: «المباراة كانت مشدودة وهذا هو حال مواجهات الديربي.. بالنسبة لي ماتيو لاهوز واحد من أفضل الحكام في العالم».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك