قالت الدكتورة ميس عبسي الباحثة في علم الأدوية، إن الصين قررت رفع الإغلاقات التي كانت تفرضها لمنع انتشار كورونا طوال الفترة الماضية دفعة واحدة.

وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطوة الصينية تعني أنه سيكون هناك عدد كبير من الإصابات في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي لا يعلم عدد الوفيات نظرًا لغياب الشفافية، موضحة أنه وفقا للحسابات الرقمية قد تكون هناك 25 مليون إصابة يوميًا بفيروس كورونا.

وأوضحت أنه من غير المعلوم إن كانت زيادة عدد الإصابات بكورونا هي بسبب متحور جديد أم أن السبب يعود إلى أمور أخرى.

وأشارت إلى عدم وجود أي دليل حتى الآن على أن هناك متحورًا جديدًا في الصين، إنما السبب غالبًا يعود إلى أن نسبة كبيرة من كبار السن لم يأخذوا الجرعة المعززة، وأيضًا تردد في أخذ اللقاء وضعف المناعة، نظرًا لأنهم أخذو اللقاح منذ وقت طويل.

وأدى التغيير المفاجئ في سياسة الصين للتعامل مع كورونا، إلى تفجير موجة من الإصابات على مستوى البلاد، إضافة إلى تراجع في النشاط الاقتصادي.