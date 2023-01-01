أحمد شيبة: مش بتخانق مع الجمهور في الأفراح بس خلقي ضيق

قال المطرب أحمد شيبة، إن حسن الأسمر أحسن مطرب شعبي دخل مجال التمثيل، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا في فيلم مع نجوم الطرب الشعبي محمود الليثي وسعد الصغير وأمينة، وأيضا النجوم علاء مرسى وحجاج عبد العظيم.

ورد أحمد شيبة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، على حقيقة اعتدائه على الجمهور خلال غنائه في الأفراح، قائلا: "مش بعمل خناقات في الأفراح ولكن أنا خلقي ضيق شوية، بسبب أني بتشد من الجمهور بس أنا بحترم جمهوري".

وتابع: "أحيانا بطلع أغني في أفراح بيبقى ربنا فقط اللي عالم بحالي وبتقابلني حاجات بستحمل فوق طاقتي"، مؤكدا أنه لا يرفع سعره للغناء في الحفلات والأفراح من أجل العمل بشكل متزايد، وقال: "الناس تعبانة ولو أنا عليت أجري، والناس ممعهاش هقعد في البيت".