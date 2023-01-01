الهوية البصرية تبرز الوجهة الحضارية للأقصر احتفاء بالعام الجديد

زين "الهوية البصرية" مدن وميادين محافظة الأقصر؛ احتفاء بقدوم العام الجديد، فيما تجملت شتى المرافق الخدمية، وانتشرت "أشجار الكريسماس" والإضاءات المبهجة.. وجابت الأفواج السياحية شوارع مدينة الطقس الدافئ شتاء؛ للمشاركة في هذه المظاهر الاحتفالية.

كما تجملت الفنادق الكبرى واكتست مظاهر البهجة عليها، واحتفلت الفنادق الثابتة بالعام الجديد، بتنظيم الحفلات الموسيقية والأمسيات.

وأعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم إعلان حالة الاستعداد القصوى؛ استعدادا لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق في مختلف ميادين وشوارع المحافظة؛ استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية.

كما عقد المحافظ عدة اجتماعات مع قيادات الأمنية والتنفيذية وأصحاب الفنادق الثابتة والعائمة بحضور نائبه محمد عبد القادر خيرى؛ لمتابعة أعمال التجهيزات والاستعدادات لاحتفالات رأس السنة، وبحث مع أصحاب الشركات السياحية التي تنظم الرحلات للسائحين المصريين والأجانب بالمحافظة، وطالبهم بضرورة التواصل على مدار الساعة مع رجال المحافظة ومديرية الأمن للتدخل الفوري حال وقوع أية مشكلات للسياح.

بدوره، قال نائب محافظ الأقصر، إنه جرى الاستعداد بالتجهيز لاحتفالات العام الجديد، حيث جرى التجهيز لخطط مختلفة لتحقيق جذب سياحي متنوع، وذلك عبر حملات تجميل وتغيير شاملة بالصورة الذهنية لميادين وشوارع المحافظة.

وأوضح أنه تم نشر أشجار الكريسماس و"الزينية" بالشورع، لتطبيق مشروع الهوية البصرية بتجميل المدينة وشوارع وميادينها وكورنيش النيل والمراسي النيلية والمرافق الرئيسية من مطار الأقصر الدولي ومحطة سكك حديد الأقصر، والطرق المؤدية للمعابد والمعالم الآثرية والسياحية بصورة تليق بالأقصر أمام السائحين من حول العالم.