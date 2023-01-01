انخفض إنتاج سلطنة عُمان من الأسماك حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 4ر22% ليصل إلى 556 ألفًا و151 طُنًّا، مقارنة مع 716 ألفًا و272 طُنّا في الفترة ذاتها من عام 2021، طبقا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.



ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، ارتفعت القيمة الإجمالية لإنتاج الأسماك بنسبة 2ر2%، وبلغت 339 مليونًا و592 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.



وسجل الصيد الحرفي، الذي يستحوذ على النسبة العظمى من إنتاج سلطنة عُمان من الأسماك، انخفاضا بنسبة 8ر24% ليصل حتى نهاية الشهر العاشر من العام الماضي إلى 515 ألفًا و318 طنّا مقارنة بـ 685 ألفًا و244 طنّا بالفترة ذاتها من عام 2021.



وأوضحت الإحصاءات أن قطاعي الصيد التجاري والساحلي سجلا نموا بنسبة 5ر34% و9% على التوالي، وشكلت الأسماك السطحية الصغيرة النسبة الكبرى من إجمالي إنتاج قطاع الصيد الحرفي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت كميتها 250 ألفًا و989 طنًّا مسجلة انخفاضًا بنسبة 9ر35% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.



فيما انخفضت كذاك نسبة الأسماك السطحية الكبيرة بنسبة 5ر10% حيث بلغت كميتها 140 ألفا و157 طنّا مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.