روسيا تشارك في 9 تدريبات عسكرية دولية خلال العام الجاري

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن القوات البرية الروسية ستشارك في ثمانية تدريبات عسكرية دولية بميادين تدريب روسية وتدريب واحد خارج البلاد خلال العام الجاري.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن البيان أن "من المقرر أن تجرى ثمانية تدريبات ثنائية في ميادين التدريب في مختلف المناطق العسكرية الروسية، والتي ستشمل تدريبات (إندرا 2023) للقوات المتعددة الروسية الهندية، وتدريب القيادة والأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب لمهمة السلام بمشاركة أعضاء من منظمة شنغهاي للتعاون، وتدريب عسكري مشترك بين روسيا ولاوس، والتدريبات العسكرية الروسية الباكستانية المشتركة (الصداقة 2023)، وتدريب روسي جزائري، والتدريب المشترك (الحدود 2023) بمشاركة قوات الانتشار السريع الجماعية لمنطقة آسيا الوسطى، وتدريبات (سلينجا 2023) للقوات الروسية والمنغولية، وتدريب مشترك للقوات الروسية والفيتنامية".

وخارج روسيا، ستشارك القوات البرية الروسية أيضا، ووفقا للوزارة، في تدريبات (الإخوة الراسخة 2023) لقوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والمقرر إجراؤها في أرمينيا.

وسيتم التدريب خلال المناورات العسكرية الدولية، على التخطيط المشترك وإجراءات التعاون والتحركات التكتيكية لتدمير الجماعات المسلحة غير القانونية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "كل التدريبات ستركز على مهام حفظ السلام ومحاربة الإرهاب".

واستضافت روسيا العام الماضي مناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022"، بمشاركة جيوش 14 دولة من بينها ثلاثة من أقوى جيوش العالم.

وأقيمت المناورات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر، وشهدت مشاركة أكثر من 50 ألف عسكري.

كما شاركت روسيا في مناورات مع الصين وإيران العام الماضي.