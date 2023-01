هاجم شاب يحمل سلاحا أبيض على شكل ساطور، ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الاحتفال بحلول العام الجديد مساء السبت في نيويورك، حسبما أفادت السلطات الأمريكية.



وضرب الشاب اثنين منهم في الرأس قبل أن يطلق شرطي النار على كتفه على بعد نحو ثمانية شوارع من ساحة التايمز، خارج المنطقة شديدة الحراسة، وفق وكالة "أسوشييتد برس".



وقالت السلطات إنه تم نقل الشرطيين إلى المستشفى، أحدهما مصاب بكسر في الجمجمة والآخر بجرح شديد، لكن من المتوقع أن يتعافى.



كما يتوقع أن يتعافى المشتبه به البالغ من العمر 19 عاما.

