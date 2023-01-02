الجيش التركي يعزز قدراته بنظام حرب إلكترونية جديد

أعلنت رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية التركية، اليوم الأحد، تزويد قوات الجيش، بنظام حرب الكترونية جديد يحمله الأفراد.

وذكرت الصناعات الدفاعية التركية، في بيان، أن استلام قوات الجيش لنظام "مرتر" للهجوم الإلكتروني التكتيكي الميداني، جاء تنفيذا لاتفاقية موقعة بينها وبين شركة "متيكسان" للصناعات الدفاعية التركية، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح البيان أن النظام الإلكتروني صُمم بإمكانات تركية محلية، لغرض استخدامه باعتراض الاتصالات اللاسلكية بين العناصر المعادية من مسافات بعيدة.

وأكد أن النظام يتيح لقوى الأمن استخدامه بسهولة، بحيث يمكن حمله على ظهر فرد واحد، أو تثبيته على قاعدة ثلاثية ثابتة.

كما يمكن التحكم في النظام عبر جهاز لوحي ذكي أو عبر حاسوب، أثناء استهداف الجهة المعادية عبر هجوم إلكتروني موجه بالهوائي عالي الدقة، علاوة عن امتلاكه بطارية خاصة لتشغيل منظومته.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، عبر حسابه على تويتر، إن بلاده انطلقت في العام الجديد عبر تزويد قواتها بنظام حرب الكترونية جديد.

وأكد أن نظام "مرتر" للهجوم الالكتروني التكتيكي الميداني سيوفر أفضلية لقوات الأمن التركي في الميدان عبر اعتراض اتصالات العناصر المعادية.