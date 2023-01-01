محمد رمضان في رسالة بمناسبة العام الجديد: اللي فات بلطي واللي جاي جمبري

احتفالا برأس السنة، حل الفنان محمد رمضان، ضيفا على سهرة خاصة تقدمها الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»، والقناة الأولى المصرية.

في بداية الحلقة، وجه رمضان رسالة بمناسبة العام الجديد، قائلا: «بقول لسنة 2022 اللي فات بلطي واللي جاي جمبري إن شاء الله».

وبسؤاله عن احتفالات العام الجديد، قال: «زمان كنت بقعد أنا وأصحابي نتفرج على الناس اللي بتحتفل برأس السنة.. دلوقت أنا بقيت احتفل بيه.. الإحساسين حلوين وعظام.. زمان كان شعور جميل جدا ودلوقت جميل وأنا راضي بالاتنين».

في نفس السياق، أكد محمد رمضان أنه كان يحلم بهذا اللقاء منذ سنوات طويلة، قائلا: «من وأنا صغير كنت شايف حلمي ومصدقه وعلى يقين إن كل المعاناة دي هقعد أحكيها قدام أهم إعلامية في مصر.. القعدة دي أنا تخيلتها وأن قاعد على رصيف ومستني منتج عشان الأمن رفض إني اطلع له».