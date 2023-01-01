 وزيرة الأسرة الألمانية: يجب الاعتراف بمؤهلات التربويين الأوكرانيين بأقصى سرعة ممكنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الأسرة الألمانية: يجب الاعتراف بمؤهلات التربويين الأوكرانيين بأقصى سرعة ممكنة

(د ب أ)
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 11:16 ص

دعت وزيرة الأسرة الألمانية ليزا باوس، للاعتراف بمؤهلات التربويين الأوكرانيين في ألمانيا بأقصى سرعة ممكنة من أجل تسهيل حصولهم على عمل يعادل مؤهلاتهم في ألمانيا.

وقالت باوس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها اليوم الأحد: "هناك حاجة ملحة للكوادر المتخصصة، لاسيما في رعاية الأطفال".

وشددت الوزيرة الألمانية على أهمية أن يتم الاعتراف بكفاءات هؤلاء التربويين بأقصى سرعة ممكنة وتوفير دورات لغة لهم.

وأضافت باوس، أنه تم استقبال أطفال أوكرانيين بألمانيا على نحو جيد بشكل إجمالي.

وقالت: "اكتساب اللغة يتم سريعا في سن صغيرة بصورة خاصة، لذا فمن المهم أن يحصل الأطفال المنحدرون من أوكرانيا على أماكن في رياض الأطفال بألمانيا بشكل سريع".


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