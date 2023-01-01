كرواتيا تستقبل عام 2023 بالانضمام إلى منطقة اليورو وشنجن للسفر بدون جوازات

تبدأ كرواتيا في استخدام عملة اليورو والانضمام إلى منطقة شنجن للسفر بدون جوازات اعتبارا من اليوم الأحد، مما يمثل علامة بارزة للدولة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي قبل عقد من الزمان.

وبالتحول من عملة "كونا" المحلية إلى "اليورو" مع انطلاق عام 2023، أصبحت كرواتيا العضو العشرين في كتلة العملة الموحدة. وكانت ليتوانيا آخر الوافدين إلى النادي عام 2015.

وكان على كرواتيا تبني عدد كبير من قواعد الحوكمة المالية والاقتصادية من أجل الانضمام إلى منطقة العملة الموحدة. وتم تحديد سعر صرف اليورو ب5345ر7 كونا، وتم تحديد فترة انتقالية حتى 14 كانون الثاني، والتي خلالها يمكن سداد المدفوعات بكلتا العملتين. كما سيتاح استبدال عملة "كونا" مجانا في البنوك في كرواتيا حتى نهاية عام 2023.

وبموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، يتعين على جميع الدول الأعضاء باستثناء الدنمارك الانضمام إلى اليورو بمجرد تلبية المتطلبات، لكن العديد من الأعضاء- مثل السويد وبولندا والمجر- لم يعبروا عن الإرادة السياسية للقيام بذلك.

وجرى توسيع منطقة شنجن آخر مرة في عام 2011 لتشمل ليختنشتاين. وداخل المنطقة، يمكن للأشخاص بشكل عام عبور الحدود دون الحاجة إلى إبراز الوثائق.

ويمكن أن يشكل الإنجازان طفرة سياحية لكرواتيا ، التي تجتذب المصطافين بساحلها على البحر الأدرياتيكي الطويل الذي يتميز بالخلجان والجزر الخلابة، بالإضافة إلى مدينة دوبروفينك التي تعود للقرون الوسطى.