 عمر كمال: شاكوش وحمو بيكا حبايبي ومفيش عداوة بينا - بوابة الشروق
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عمر كمال: شاكوش وحمو بيكا حبايبي ومفيش عداوة بينا

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 8:54 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 8:54 ص

أكد الفنان عمر كمال، أن كل مجال يوجد به مشاحنات بين زملاء المهنة الواحدة، ونفى وجود عداوات بينه وبين زملاؤه حسن شاكوش وحمو بيكا، قائلا: "شاكوس وبيكا علاقتي بهم كويسة ومفيش بينا أي خلافات".

وأشار عمر كمال، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الراب لون جميل من الفن وقد يقدم أعمال راب إذا جاءت له فرصة مناسبة، مؤكدا احترامه للراب ولكن المهرجانات أيضا لها شعبية كبيرة، مضيفا: "المهرجانات مكسرة الدنيا واحترم الراب واللي بيغنوه".

وأوضح عمر كمال، أن سبب تصدر الراب للترند على المهرجانات الشعبية خلال السنوات الماضية بسبب تعرضهم للمعاناة والإيقاف، متابعا: "تعرضنا للوقف سنين سواء أفلام واعلانات للكل وفي ناس كانت متحركة براحتها ولو في امكانيات كبيرة ومتاحة هنحقق ترند كبير".


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