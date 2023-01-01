التنمية المحلية تعلن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومى لتطوير المجازر، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة إحدى الجهات المطورة ترغب في تلقى طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية: "دراسة جدوي مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر.
ونوه إلى أن المستندات المطلوبة تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة (السجل التجارى السارى – البطاقة الضريبية – شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة)، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي، والهيكل التنظيمى للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، ومدي خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة ، وأى معلومات أخرى تود الشركة تقديمها.
وشدد على ضرورة مراعاة حين التقدم بالمستندات المطلوبة طبيعة الأعمال الآتية: التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن (الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة، النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الايجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر.
وأوضح أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية (4 شارع نادي الصيد، الدقي، الجيزة، قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، الادارة العامة للمخلفات الصلبة)، وعبر الموقع الرسمي للوزارة (https://www.mld.gov.eg/ar
)، ومواقع المحافظات على الانترنت بداية من اليوم 2023/1/1 وحتى 2023/1/31.
وشدد الوزير على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المشروع القومي الهام، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التي لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات.