رئيس الوزراء الماليزي: بعض موظفي الخدمة المدنية لا يزالون مصرين على طلب رشاوي

تعهد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، مجددا بتطهير الخدمة المدنية من القلة الفاسدة من الأشخاص الذين يصروا على طلب الرشاوى وقبولها.

وقال إنه يجب وقف الفساد عن مساره، مضيفا أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد هذا العدد الضئيل من الموظفين العموميين، لأن عملهم يشوه صورة حكومة الوحدة، وفقا لصحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية.

وأضاف "أدرك أنه لا تزال هناك أقسام صغيرة داخل جهاز الخدمة المدنية، لا تزال تحاول قبول الرشاوى والهدايا الكبيرة.

وقال "أطلب منكم جميعا التعاون الكامل، وألا تفكروا في مثل هذا السلوك الذي حط من صورة الدولة وشوهها لفترة طويلة".