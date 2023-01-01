 إيران توقف لاعبي كرة بحفلة مختلطة: لم يكونوا في حالة طبيعية - بوابة الشروق
الأحد 1 يناير 2023 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

إيران توقف لاعبي كرة بحفلة مختلطة: لم يكونوا في حالة طبيعية

الشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية
وكالات
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 3:11 م

أوقفت السلطات الإيرانية، عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الأحد.

وقالت الوكالة، إنه تم توقيف عدد من لاعبي كرة القدم، وعدد من اللاعبين السابقين في أحد الأندية الرئيسية في طهران، الليلة الماضية، خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند" شرق طهران، من دون تفاصيل بشأن عدد اللاعبين أو هويتهم أو ناديهم.

وأضافت أن "بعض هؤلاء لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول".

ويعاقب القانون في إيران على شرب المشروبات الكحولية أو بيعها، ويمنع الاختلاط في بعض الأماكن العامة والرقص المختلط بين الجنسين.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

وواجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، مشاكل مع السلطات وصلت لحد التوقيف أحيانا، بعدما أيدوا التحركات الاحتجاجية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك