إيران توقف لاعبي كرة بحفلة مختلطة: لم يكونوا في حالة طبيعية

أوقفت السلطات الإيرانية، عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت به وكالة "تسنيم" الأحد.

وقالت الوكالة، إنه تم توقيف عدد من لاعبي كرة القدم، وعدد من اللاعبين السابقين في أحد الأندية الرئيسية في طهران، الليلة الماضية، خلال حفلة مختلطة في مدينة دماوند" شرق طهران، من دون تفاصيل بشأن عدد اللاعبين أو هويتهم أو ناديهم.

وأضافت أن "بعض هؤلاء لم يكونوا في حال طبيعية بعد استهلاكهم الكحول".

ويعاقب القانون في إيران على شرب المشروبات الكحولية أو بيعها، ويمنع الاختلاط في بعض الأماكن العامة والرقص المختلط بين الجنسين.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، تحركات احتجاجية إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.

وواجه عدد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، مشاكل مع السلطات وصلت لحد التوقيف أحيانا، بعدما أيدوا التحركات الاحتجاجية.