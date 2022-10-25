السلطات الصحية في قوانجتشو بالصين: إصابات كورونا بلغت ذروتها

قالت السلطات الصحية في قوانجتشو عاصمة مقاطعة قوانجدونج الصينية، إن حجم إصابات فيروس كورونا بلغ ذروته مع تراجع العدد اليومي للمصابين في عيادات الحمى منذ 23 من ديسمبر الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة "يانجتشينج إيفنينج نيوز".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين "لم تسمهم"، إن عدد حالات ال‘صابة اليومية تراجع إلى حوالي 19 ألفا، بالمقارنة مع 50 ألفا و60 ألفا في أسوأ الأحوال.

وبلغ تفشي الإصابات ذروته في بكين وتيانجين وتشنجدو، على الرغم من أن الوضع في شنغهاي وتشونجتشينج وعدد قليل من المقاطعات الأخرى، لا يزال خطيرا، بحسب ما قاله كبير علماء الأوبئة في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وو تسونيو، في بيان صحفي يوم الخميس الماضي.

وكانت الصين أعلنت عن ارتفاع كبير في أعداد الحالات، بواقع 302 حالة في اليوم الأخير من عام 2022، بانخفاض عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 405 حالات، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ 25 من ديسمبر، بحسب البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.