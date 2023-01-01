إبراهيم عيسى: بوتين اعتقد حرب أوكرانيا قصيرة وفوجئ بمعركة كبيرة بفضل امريكا

عبر الإعلامي إبراهيم عيسى، عن توقعات لشخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية عام 2022 قائلا: "بوتين من أعلن الحرب واعتقد أنها حرب قصيرة، ولكن فوجئ بحرب أكبر ومعركة أكبر، من قبل أوكرانيا، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية مازالت مستمرة بفضل دعم أمريكا لأوكرانيا".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب عبثية، مشددًا على أن أوكرانيا هي الضحية الأولى في هذه الحرب، كما أن الكثير من العالم وبالأخص الشعب المصري يرى أن زيلينسكي رئيس سلبي، موضحًا أن زيلينسكي لم يدخل الحرب، لكن كان مُجبر عليها.

وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، إلى أنه لا توقعات للرئيس بوتين في العام المقبل، بسبب أن التوقعات السابقة جميعها كانت غير صحيحة، منوهًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها تأثيرات على العالم أجمع.