مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم عالميا وتزايد «تسونامي الجوع»

عبر خبراء اقتصاد عن مخاوفهم، من أن تزداد أزمة التضخم التى يعانيها العالم بسبب آثار جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا، فيما بلغت مستويات التضخم العالمى حدا لم يسجل منذ عقود، ما أدى لارتفاع كبير فى أسعار الخدمات والسلع الأساسية فى دول متعددة.

ويشهد الاقتصاد العالمى مستويات من التضخم لم تسجل منذ عقود، مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة، وعلى الرغم من أن ذروة التضخم ربما تلوح فى الأفق، فإن آثاره قد تزداد سوءا.

وانتهت فترة طويلة ومريحة من التضخم المحدود وأسعار الفائدة المنخفضة فجأة، بعد أن عصفت جائحة فيروس كورونا بالعالم، إذ استمرت الحكومات والبنوك المركزية فى دعم الشركات التى أغلقت أبوابها والأسر بتريليونات الدولارات.

ومنع «شريان الحياة» هذا العمال من الانضمام إلى طوابير الإعانات والشركات من الانهيار وأسعار المنازل من التراجع الشديد، لكنه أدى أيضا لتوقف العرض والطلب على نحو لم يسبق له مثيل.

وبحلول عام 2021، مع انتهاء عمليات الإغلاق ونمو الاقتصاد العالمى بأسرع وتيرة بعد ركود منذ 80 عاما، ألقت أموال حزم التحفيز الضخمة هذه بظلالها على نظام التجارة العالمى، فلم تستطع المصانع التى كانت متوقفة أن تعمل بالسرعة الكافية لتلبية الطلب، وتسببت القواعد الآمنة لكوفيدــ19 فى نقص العمالة فى قطاعات البيع بالتجزئة والنقل والرعاية الصحية، وأطلقت طفرة الانتعاش شراة ارتفاع أسعار الطاقة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد غزت روسيا أوكرانيا فى فبراير، وأدت العقوبات الغربية على أكبر مصدر للنفط والغاز إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ويعرف التضخم بأنه «ضريبة على الفقراء» لأنه يؤثر على ذوى الدخل المنخفض، فيما أدى تضخم فى خانة العشرات لزيادة التفاوت وعدم المساواة فى أنحاء العالم، ففى حين يمكن للمستهلكين الأكثر ثراء الاعتماد على المدخرات التى تراكمت خلال عمليات الإغلاق إبان الجائحة، يجد آخرون صعوبة فى تغطية نفقاتهم ويعتمد عدد متزايد على بنوك الطعام.

ومع حلول الشتاء فى نصف الكرة الشمالى، يزداد الضغط على تكاليف المعيشة مع ارتفاع فواتير الوقود.

ونظم العمال إضرابات فى قطاعات من الرعاية الصحية إلى الطيران للمطالبة بأن تواكب الأجور التضخم، وفى معظم الحالات، اضطروا للقبول بأقل مما يطلبون.

وتهيمن مخاوف تكاليف المعيشة على سياسات الدول الغنية، وفى بعض الحالات يغض الطرف عن أولويات أخرى مثل إجراءات مكافحة تغير المناخ.

وفى حين أن الانخفاض الذى تشهده أسعار البنزين فى الآونة الأخيرة قد خفف بعض الضغط، فإن التضخم لا يزال محور تركيز إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، ويوسع نظيراه الفرنسى إيمانويل ماكرون والألمانى أولاف شولتس ميزانيتيهما لتوجيه مليارات اليوروهات إلى برامج الدعم.

ولكن إذا كانت الأمور صعبة فى الاقتصادات الصناعية، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يزيد من حدة الفقر والمعاناة فى البلدان الفقيرة، من هايتى إلى السودان ولبنان إلى سريلانكا.

ويقدر برنامج الأغذية العالمى أن 70 مليونا آخرين فى جميع أنحاء العالم باتوا على شفا المجاعة منذ بداية حرب أوكرانيا فيما يسميه «تسونامى الجوع».

وشرعت البنوك المركزية فى أنحاء العالم فى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد لتهدئة الطلب وترويض التضخم.

وبحلول نهاية 2023، يتوقع صندوق النقد الدولى أن ينخفض التضخم العالمى إلى 4,7%، فيما يقل قليلا عن نصف مستواه الحالى.

ومن رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) جيروم باول إلى كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزى الأوروبى، هناك حديث متزايد عن أن دواء رفع أسعار الفائدة قد يكون مر المذاق، لكن المخاطر المحيطة بأمور يكتنفها قدر كبير من عدم اليقين، مثل حرب أوكرانيا والتوتر بين الصين والغرب، تميل لأن تجعل الأوضاع تسير فى الاتجاه النزولى.

وللتدليل على ذلك، كانت التوقعات الدورية لصندوق النقد الدولى فى أكتوبر من أكثرها قتامة منذ سنوات، وقال الصندوق فيها «باختصار، الأسوأ لم يأت بعد.. وفى 2023 سيشعر كثيرون بالركود».