ألمانيا تستقبل العام الجديد بطقس دافئ وعودة للاحتفالات بعد توقف عامين بسبب كورونا

استقبلت ألمانيا العام الجديد واحتفل كثير من الأشخاص بليلة رأس السنة في طقس دافئ على غير العادة، وشهدت بعض الأماكن رياحا قوية مع الألعاب النارية.



وبحسب بيانات قياس هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، كان الجو دافئا أمس خلال النهار على نحو لم يتم تسجيله من قبل في 31 ديسمبر، ووصلت درجات الحرارة ظهرا إلى 20 درجة مئوية أو أكثر في بعض الأماكن، كما كان الجو معتدلا خلال فترات الليل.



وتم السماح للمرة الأولى منذ عامين بشراء ألعاب نارية للاحتفال بليلة رأس السنة بعد حظر ذلك خلال العامين الماضيين بسبب وباء كورونا.



كما أُقيم حفل ليلة رأس السنة من جديد أمام بوابة "براندنبورجر تور" التاريخية بحضور مواطنين. ولكن الاحتفال كان أصغر مما كانت تشهده البوابة من قبل.