مقتل 10 من حركة الشباب الصومالية إثر اشتباكات بين عناصرها

لقي 10 من عناصر حركة الشباب المتشددة في الصومال، حتفهم في مواجهات اندلعت بين عناصر الحركة في إقليم مدغ وسط البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، وقع القتال بين مقاتلين هربوا كانوا يريدون الاستسلام للقوات الحكومية وآخرين يعارضون ذلك، مضيفة أن القتال بين الطرفين أسفر عن مقتل 10 من عناصر الحركة.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم مدغ يشهد تحركات لقوات الحكومة الصومالية وقوات موالية لها كجزء من الجهود المبذولة لإخراج مقاتلي حركة الشباب من المنطقة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.

وخسرت حركة "الشباب" عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بمنطقة هيران منذ سبتمبر الماضي، لصالح قوات الجيش التي تحرز مكاسب في العملية المستمرة التي تحظى بدعم الجيش الأمريكي.

وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.