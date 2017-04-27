حبس 3 متهمين بحيازة 100 طربة حشيش في طنطا

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قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس 3 متهمين بحيازة 100 طربة حشيش داخل سيارة بدائرة مركز طنطا بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا في طنطا، من ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرامات ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

واعترف المتهمون، بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار.

وحرزت المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.