الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، إقامة معسكر مغلق للفريق، اليوم الأحد، ضمن برنامجه الإعدادي لمواجهة البنك الأهلي.

ويستضيف الدراويش، الفريق القاهري مساء الثلاثاء المقبل على ملعبه بالإسماعيلية في إطار الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعي ميدو وجهازه المعاون في إقامة المعسكر مبكر لتجهيز اللاعبين نفسيا من خلال عقد العديد من الجلسات التحفيزية والنظرية من أجل تصحيح وضع الفريق الحالي الذي لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب عبدالرحمن أنوس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الزمالك الأخيرة.