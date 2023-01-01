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وزير الخارجية التركي والرئيس الألماني يبحثان ملفي سوريا والناتو

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 10:43 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 10:43 م

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الوضع في سوريا وتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء ذلك خلال لقاء جرى بينهما في البرازيل، اليوم الأحد، على هامش مشاركتهما في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر تويتر، إنه بحث مع الرئيس الألماني الوضع في سوريا وتوسع الناتو.

وأشار إلى أنه أبلغ شتاينماير تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي تغريدة أخرى، قال تشاووش أوغلو، إنه التقى في البرازيل أيضًا نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو.

وأوضح أنه بحث مع سفيريدينكو المساعدات الإنسانية التركية لأوكرانيا واتفاق إسطنبول المعني بشحن الحبوب.

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