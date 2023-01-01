حرس الحدود يضم مهاجم الزمالك السابق

أعلن نادي حرس الحدود تعاقده رسميا أحمد علي مهاجم فريق كرة القدم بنادي المقاولون العرب والزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر.

وتعاقد حرس الحدود مع أحمد على، بناءًا على طلب أحمد أيوب، المدير الفني، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم، الذي لا يوجد به سوى عمر بسام.

ويستعد حرس الحدود لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.