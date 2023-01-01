الدول حول العالم تستقبل العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية

استقبلت برلين والعديد من المدن الأخرى العام الجديد باحتفالات في الهواء الطلق، وذلك بعد القيود التي كانت مفروضة على مدار العامين الماضيين.

وتجمع حشد عند بوابة براندنبورج أمس السبت بعد توافد السياح على العاصمة الألمانية.

ومع ذلك، كان احتفال المدينة أصغر مما كان عليه في الماضي، وكان لابد من حجز التذاكر مسبقا.

وفي منتصف الليل، شاهد الزوار عرض الضوء، في الموقع التاريخي، بدلا من الألعاب النارية. وفي أماكن أخرى وفي جميع أنحاء المدينة، انطلقت عروض الألعاب النارية الخاصة، حتى بعد منتصف الليل.

وبعد ذلك بساعات في نيويورك، أقيم حفل ليلة رأس العام التقليدي، في "تايمز سكوير" بحشد كامل مرة أخرى.

والحفل في "تايمز سكوير" هو واحد من أكبر احتفالات ليلة رأس العام الجديد في العالم. وترجع أصول هذا الحدث إلى افتتاح دار نشر جديد لـ"نيويورك تايمز" في عام 1904.

واستضافت ريو دي جانيرو حفلها الشهير، لليلة رأس العام الجديد على شاطئ "كوباكابانا" بدون قيود للمرة الأولى منذ الجائحة.

وشاهد مئات الآلاف إطلاق الألعاب النارية، من قوارب في خليج المحيط الأطلسي، وعزف الموسيقيون والفرق الموسيقية مقطوعات موسيقية على عدة منصات، على شاطئ مدينة "كوباكابانا".