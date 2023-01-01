 مهاجمة أفراد شرطة ورجال إطفاء بألعاب نارية في برلين خلال احتفالات ليلة رأس السنة - بوابة الشروق
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مهاجمة أفراد شرطة ورجال إطفاء بألعاب نارية في برلين خلال احتفالات ليلة رأس السنة

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 11:13 ص
شهدت العاصمة الألمانية برلين عدة حوادث بالألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

وذكرت شرطة العاصمة برلين ليلة السبت/الأحد على تويتر أن أفراد شرطة وأفراد من قوات الإطفاء تعرضوا "لهجوم مكثف بمفرقعات" خلال إطفاء سيارة محترقة.

وتابعت الشرطة: "نقوم الآن بتأمين مكافحة الحرائق بأفراد إضافيين"، موضحة أنه تم إلقاء ألعاب نارية وطفاية حريق على حافلة نقل بأحد أحياء برلين، ما أسفر عن تدمير الزجاج الأمامي للحافلة.

وأضافت الشرطة أن 60 إلى 80 شخصًا حاولوا إشعال النيران في سيارة بالألعاب النارية في حي آخر ببرلين.

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