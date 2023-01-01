احتفالات رأس السنة في برلين: صخب الألعاب النارية لا يهدأ -فيديو وصور

لم تكن احتفالات عادية، حيث صخب الألعاب النارية في كل مكان بالعاصمة الألمانية برلين إيذانا بوداع عام 2022، ومجيء العام الجديد 2023.

وتوافد الآلاف من المحتفلين بالعام الجديد على الميادين والساحات الشهيرة بوسط العاصمة الألمانية، غالبيتهم من السياح من أوروبيين وآسيويين وحتى من العرب القادمين لقضاء الإجازة لبضعة أيام.

ليو ويوكا قادمان من الفلبين واليابان ليشهدا العام الجديد لأول مرة في برلين، ونور وأصدقاؤها الخمسة قادمون من تركيا، وسناء جاءت أيضا من العراق لتحتفل مع صديقاتها.

وعلى الرغم من دعوة نشطاء حماية الحيوان لحظر الألعاب النارية لما لها من أضرار بالغة على الحيوانات البرية والأليفة إلا أن هذا لم يغير من الوضع شيء. فقد سيطرت الألعاب النارية على المشهد منذ الصباح الباكر في أنحاء المدينة، فيمكنك سماع دوي مفرقعات الألعاب النارية في كل منطقة تمر بها.

حتى بعد أن انتهى العد التنازلي لبداية العام الجديد، لم تهدأ الشوارع التي ضجت بالمحتفلين والألعاب النارية أيضا، حتى الصباح الباكر. فيما كانت الشرطة منتشرة بكامل قوتها في الشوارع لتأمين الاحتفالات.

لكن البهجة كانت ترتسم على وجوه الجميع، ومعها تطوى صفحة 2022، وتُفتح أخرى جديدة مع طموحاتها وآمالها.



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