 ضبط 630 كيلو مواد غذائية غير صالحة خلال حملة تموينية في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 630 كيلو مواد غذائية غير صالحة خلال حملة تموينية في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 12:00 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 12:00 م

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين، اليوم الأحد، حملة تموينية على الأسواق، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري.

وأسفرت الحملة، عن ضبط ٢٣٠ كيلو جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ3 محلات سوبر ماركت، وضبط ١٤٠ كيلو مربى مجهولة المصدر، وضبط ١٥٠ كيلو حلاوة طحينية منتهية الصلاحية بـ4 محلات بقالة في مدينة كفر الشيخ.

واستطاعت الحملة، ضبط ١١٠ كيلو عسل أسود مجهولة الهوية بـ3 محلات بقالة بمدينة كفر الشيخ.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بها، وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.


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