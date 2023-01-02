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انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 45 ألفا و83 سريرا

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 11:39 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 11:39 م

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 45 ألفا و83 سريرا في 31 ديسمبر، مقارنة بـ45 ألفا و357 سريرا في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات عند 6.7% دون تغيير، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وشملت هذه الأعداد، المرضي الذين تم نقلهم للمستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 12.6% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 11.6%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 5075 سريرا، تلتها نيويورك بـ4286 سريرا.

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