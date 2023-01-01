أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأشد العبارات الغارات الجوية الأخيرة التي شنتها روسيا على مدن بلاده ليلة رأس السنة أمس السبت.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي عبر الفيديو اليوم الأحد، إن "الإرهابيين الروس كانوا بالفعل مثيرين للشفقة وقد بدأوا العام الجديد بنفس هذا الشكل أيضا"، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لا يمكن أن تنال من الأوكرانيين "فإحساسنا بالانتماء وأصالتنا والحياة نفسها، كل هذه أمور تتناقض بشدة مع الخوف السائد في روسيا".

وادعى زيلينسكي أن الجيش الروسي خائف بشكل محسوس "وهم محقون في الخوف لأنهم سيخسرون"، وصرح زيلينسكي بأن الجيش الروسي لن يتقدم حتى مع الطائرات المسيرة والصواريخ " لأننا متماسكون"، ورأى أن الجانب الروسي لا يمكنه التماسك إلا من خلال الخوف فقط.

كان الجيش الروسي شن موجة هجمات بطائرات متفجرة على مدن أوكرانية ليلة رأس السنة، وأفادت بيانات الجيش الأوكراني بأن قوات الدفاع الجوي تصدت للطائرات المغيرة على مدن أوكرانية ومنها العاصمة كييف ومدينة خاركيف الكبرى قبل أن تصل إلى أهدافها؛ وكان من بين الطائرات المغيرة مسيرات شاهد إيرانية الصنع.

وقال زيلينسكي إن إجمالي الطائرات التي تم تدميرها بلغ 45 مسيرة.

وتستهدف روسيا منذ أسابيع الهجوم على شبكة الطاقة الأوكرانية باستخدام صواريخ كروز وصواريخ وطائرات مسيرة. وقد أدت الأضرار الخطيرة الناجمة عن الهجمات إلى أعطال كبيرة في حركة الإمداد بالكهرباء والمياه. وتسعى روسيا من خلال هذا التكتيك إلى وضع السكان المدنيين في أوكرانيا تحت ضغط.