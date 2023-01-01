لقب العاصمة العالمية للهندسة المعمارية ينتقل من ريو دي جانيرو إلى كوبنهاجن

أصبحت مدينة كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، ثاني مدينة فقط تحصل على لقب العاصمة العالمية للهندسة المعمارية الذي يمنح كل ثلاث سنوات، بعد أن فازت ريو دي جانيرو باللقب عام 2020.

وابتداء من اليوم الأحد، ستقام العديد من الفعاليات والمعارض على مدار الاثنى عشر شهرا القادمة لتسليط الضوء على الخصائص الفريدة للعاصمة الساحلية الدنماركية المعروفة باهتمامها بالبيئة.

وسينصب التركيز على الابتكارات المختلفة التي جعلت المدينة المتنوعة معماريا أكثر ملاءمة للعيش واستدامة ومقاومة لتغير المناخ.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجتمع الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين (يو أي إيه) في كوبنهاجن في يوليو المقبل لعقد مؤتمره العالمي.

وتعتبر كوبنهاجن واحدة من المدن التي تتمتع بأعلى مستويات جودة الحياة وتشتهر بعدد كبير من راكبي الدراجات. ويقطن منطقة العاصمة حوالي 35ر1 مليون شخص.

وحصلت كوبنهاجن على لقب العاصمة العالمية للهندسة المعمارية من قبل منظمة الأمم المتحدة للثقافة "اليونسكو" وبناء على توصية من الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.

وتمنح الجائزة كل ثلاث سنوات للمدينة التي تستضيف المؤتمر العالمي لـ(يو أي إيه). ومن خلال القيام بذلك، تهدف المنظمتان اللتان تتخذان من باريس مقرا لهما إلى التأكيد على أهمية الهندسة المعمارية وتخطيط المدن والثقافة في خلق الهوية الحضرية والتنمية المستدامة.

يذكر أن برشلونة، الواقعة في شمال شرقي إسبانيا، هي التي ستحصل على اللقب المرة المقبلة عام 2026.