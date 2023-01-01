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ذكر الفنان محمد رمضان، أنه يقدم خلال موسم رمضان المقبل مسلسل "جعفر العمدة"؛ من بطولته برفقة: «زينة وهالة صدقى ومى كساب ومنة فضالى وإيمان العاصي»، ومن إخراج محمد سامى وإنتاج محمد السعدى.

وأضاف خلال برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة "CBC”، مساء رأس السنة، بأن المنتج محمد السعدي على درجة كبيرة من الرقي؛ ومحب لفنه وصانع محتوى فني هادف.

وأوضح أنه تعرض للانتقادات بسبب فيلمه الشهير "عبده موتة"، متابعًا: "لو رجع بيا الزمن مستحيل أعمله بنفس الشكل، لأن عقلي بقى أنضج وبقى عندي تفاصيل أكتر، ومكنتش متوقع أن هيشوفوه كم الناس دي وهيكسر السينمات".

وتحدث عن أنتقاد الجمهور له قائلًا "لو المنتج نفسه هيعيد الفيلم هيعمله بمواصفات مختلفة وهيبقى ميزانيته أكبر، لأن الناس عندها حق والدليل أني بدأت أعمل أدوار مختلفة".

وأشار إلى قبوله فيلم «حصل خير» مع كريم محمود عبدالعزيز وسعد الصغير، ليقدم رسالة للجمهور مفادها: «أنتم ما تعرفونيش أنا ممثل مصري طالع من وسطكم.. وبقدم لكم نفسي وأنا كبطل، وبقدم وأنا في بطولة جماعية».