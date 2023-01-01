 المملكة المتحدة تعتزم إنشاء صندوق بـ700 مليون جنيه إسترليني لتحسين المناطق الفقيرة - بوابة الشروق
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المملكة المتحدة تعتزم إنشاء صندوق بـ700 مليون جنيه إسترليني لتحسين المناطق الفقيرة

د ب أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 10:28 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 10:28 ص
تعتزم حكومة المملكة المتحدة، إنشاء صندوق بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني هذا العام، لتمويل تحسين بعض أفقر المناطق في بريطانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على خطط الحكومة، أنه من المتوقع أن تأتي الأموال من حسابات مصرفية منسية، وسيتم توزيعها على المناطق المتروكة والتي نادرا ما تحصل على منح حكومية أو أموال خيرية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وفي عام 2019، قاد بوريس جونسون حزب المحافظين إلى فوز ساحق في الانتخابات العامة، وتعهد بإحياء أجزاء كبيرة من المناطق التي أهملتها المملكة المتحدة خلال حقبة العولمة التي جعلت لندن واحدة من أغنى مدن العالم.

وقالت "فاينانشال تايمز" إن اقتراح إنشاء مثل هذا الصندوق المجتمعي خضع لاستشارات حكومية في العام الماضي، ومن الممكن أن يأتي الرد بحلول 26 من يناير.

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