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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الحالية تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وبخاصة في المناطق الداخلية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 19 و20 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أن الأجواء نهارا تكون شتوية لطيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الأجواء تكون معتدلة ودافئة تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، منوهة بأنه فور غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأفادت بأن درجة الحرارة الصغرى خلال فترات الليل تصل إلى عشر درجات على القاهرة الكبرى، وتكون الأجواء بين باردة إلى شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.